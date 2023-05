Una nuova vita per i chioschi presenti in città e di proprietà comunale. Chioschi, come quello in Via Martiri di Cefalonia in adiacenza alla Scuola Media N. Vaccina e in Piazza Umberto I, che ormai da tempo avevano cessato la vendita di giornali, e che in alcuni casi, come per quello in Corso Cavour, era stata prevista la vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Novità che riguarderanno in particolar modo il chiosco di Via Martiri di Cefalonia che inizierà la vendita di merce rientrante nel settore alimentare e non. Per la struttura in piazza Umberto I invece, verrà concessa l’ attività di somministrazione di alimenti e bevande, accorpando al gestore anche la manutenzione dei bagni pubblici esistenti in Piazza Umberto I.

È quanto stabilito nella delibera della giunta comunale riunitasi ieri pomeriggio e che adesso mira ad individuare gli operatori economici mediante il criterio del canone più alto oltre a tener conto dell’esperienza in campo di somministrazione e vendita. Il chiosco in Corso Cavour, al momento, resterà in capo all’attuale gestore.