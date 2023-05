Revisione della centrale termica e dell’impianto di riscaldamento ma anche una importante sostituzione di componenti dell’impianto idrico e dei quadri elettrici. Sarà anche necessario rifare le impermeabilizzazioni delle vasche completamente rovinate dal tempo. Sono solo alcuni dei lavori più importanti previsti nel progetto definitivo di ripristino della Piscina Comunale di Andria dal valore di poco inferiore ai 500mila euro. Gli elaborati, redatti dall’Ing. Sinisi, incaricato dal Comune di Andria per supportare il RUP, l’Arch. Rosario Sarcinelli, del procedimento ed approvati negli scorsi giorni dalla Giunta Comunale, sono propedeutici alla pubblicazione del bando di gara per la gestione della struttura.

Il quadro che ne vien fuori, tuttavia, è davvero a tinte fosche perché le opere da realizzare sono piuttosto corpose basti guardare tutta la documentazione fotografica presente a corredo del progetto. Una manutenzione straordinaria che potrebbe essere scaricata nel prossimo bando di gestione della struttura dopo la revoca precedente e l’ormai chiusura da oltre 4 anni. Lavori che comunque dovranno interessare tutta la struttura sia internamente che esternamente con un elemento in più messo in evidenza dal tecnico incaricato e cioè quella dell’azione corrosiva dei Sali di clorazione. A questo bisogna aggiungere anche il cambio degli infissi ormai ammalorati.

L’approvazione in Giunta era comunque un atto necessario per poter consentire di cristallizzare danni ed interventi certificati per il ripristino della struttura sportiva partendo da un progetto definitivo e validato che, comunque, potrebbe anche essere candidato a qualche finanziamento. I tempi di riapertura restano però abbastanza indefiniti per buona pace dei tanti nuotatori che ormai da anni si dirigono verso altre strutture sul territorio. Ora si attende quantomeno il bando di gara.