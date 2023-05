Da Andria alla Florida, andata e ritorno. L’idea è quella di esportare e valorizzare le eccellenze che identificano la Puglia Imperiale ma anche promuovere da un punto di vista turistico il territorio. Ed è così che, quello che all’inizio sembrava solo un sogno di un gruppo di visionari, sta diventando realtà e cioè incentivare un interscambio economico e culturale. La strada è già tracciata, il canale c’è, ora bisogna solo avere la giusta determinazione per percorrerla. È questo in sintesi il “Progetto eccellenze in Florida“, finalizzato creare ponti commerciali tra la Bat e l’America.

Lunedì 8 maggio Confcommercio Andria, Esselle Consulting e l’associazione Italia & Friends organizzano un tour conoscitivo tra i luoghi e i prodotti delle aziende del territorio che hanno deciso di condividere il progetto nato nel 2021 dall’esperienza di un imprenditorie andriese, Francesco Mucci, della “Bombolo Biscotti” di Sarasota, in Florida. I buyers saranno ospitati a mezzanotte al Caseificio Cascina Manfredi, in mattinata poi visiteranno le Cantine Spagnoletti-Zeuli, il Pastificio Granoro, il Tarallificio Tentazioni Pugliesi, poi ad Andria la Confetteria Mucci. Alle ore 14 è previsto un meeting presso l’Azienda Agricola Di Martino a Trani tra buyers e produttori aderenti al progetto di esportazione verso la Florida tramite la costituzione di una Rete d’Impresa a marchio unico. Parteciperanno ai lavori: l’onorevole Mariangela Matera della Commissione Finanze e l’onorevole Andrea di Giuseppe componente della Commissione Affari Esteri, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, la consigliera regionale pugliese delegata alla Cultura, Grazia di Bari e i sindaci di Andria, Trani, Corato e Bisceglie, Giovanna Bruno, Amedeo Bottaro, Corrado De Benedittis e Angelantonio Angarano.

Successivamente i buyers saranno ospiti di una degustazione di prodotti del territorio nonché protagonisti del progetto di esportazione, a cura di Salvatore Riontino Chef Condotta Slow Food, con il supporto degli allievi dei corsi di sala, di accoglienza ricettiva e di aiuto Cucina della Scuola Alberghiera di Canosa di Puglia. Il giorno successivo, 9 maggio, il tour continua alle ore 9 presso l’Azienda Agricola Agrimperiale di Trinitapoli.

“Il nostro progetto si sta concretizzando e di ciò non possiamo che essere fieri, perché questo significa aprire una strada molto importante di crescita e sviluppo. Il 21 marzo scorso siamo stati alla Camera dei deputati, a Roma, dove è stato presentato il progetto, grazie agli onorevoli Matera e Di Giuseppe che hanno accolto con entusiasmo la nostra iniziativa. In quella circostanza insieme all’Ambasciatore di Italia&Friends, Antonio Pistillo, abbiamo ricordato le tappe che hanno portato alla prossima visita di buyers dalla Florida, ovvero dall’esperienza di successo di Francesco Mucci”, spiega Claudio Sinisi, presidente Confcommercio di Andria.

“L’idea è nata il 2 ottobre del 2021, quando il patron della ‘Bombolo Biscotti’ ad Andria ha ricevuto da Confcommercio e Fipe Bar e Pasticcerie di Andria il titolo di ‘socio onorario’ per aver esercitato, promosso e valorizzato durante la sua carriera professionale l’antica arte dolciaria pugliese. Quel giorno si decise di provare a fare questa scommessa e cioè quella di far salpare le nostre prelibatezze dall’altra parte del Mondo. Ci siamo rimboccati le maniche e sembra che l’obiettivo stia per essere raggiunto. Il sindaco Bruno e l’assessore alle Radici Troia hanno supportato l’idea e creduto nell’iniziativa dall’inizio, il resto lo hanno fatto le aziende che hanno deciso di crederci e di aprirsi verso nuovi mercati. Chissà anche loro tra 20 anni potranno raccontare una storia di successo come oggi fa lo chef Mucci con la sua Bombolo Biscotti. Noi ce lo auguriamo”, conclude Sinisi.