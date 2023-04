Scontro questa mattina attorno alle 9 in viale Orazio ad Andria tra una moto ed una auto. Ad avere la peggio il centauro, un 27enne andriese, caduto rovinosamente a terra dopo l’impatto e soccorso dal tempestivo intervento di una equipe sanitaria del 118. Trasporto al “Bonomo” e diversi traumi registrati. Illeso l’autista della Fiat Panda.

Sulle cause del sinistro indaga il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria. Lo scontro è in realtà l’ennesimo tra una vettura ed una moto registrato in questi ultimi giorni in città.