«Ripartire dal basso: ripartire dai quartieri, dal contatto e dall’ascolto frequente coi cittadini, permettendo loro di accorciare le distanze con la politica; in un tempo in cui, la politica cittadina, sembra essersi dimenticata di loro». Prende il via “Fratelli di Quartiere”, iniziativa del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Barchetta, volta a raccogliere istanze, esigenze e preoccupazioni della comunità, da trasferire in consiglio comunale.

«Saremo presenti, nei prossimi mesi, in diversi quartieri della città – commenta Barchetta -. Faremo nostre richieste ed esigenze dei cittadini andriesi mediante altresì l’ausilio di appositi questionari, racconteremo la nostra attività in consiglio comunale in opposizione all’amministrazione di centrosinistra targata Giovanna Bruno e le battaglie che stanno caratterizzando questa nostra stagione politica, anche a livello nazionale.

Essere da raccordo con le istituzioni e da megafono del territorio, questo il desiderio più autentico. Una utile occasione di dialogo e confronto. Riscoprire e raccontare la nobiltà del fare politica, significa anzitutto essere prossimi ai cittadini non solo durante i periodi di campagna elettorale».

Il primo appuntamento è fissato per domani, sabato 15 aprile, dalle ore 17.30 in piazza Santissima Trinità. La cittadinanza è invitata a partecipare.