Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.118 del 07/04/2023, del

Settore Mobilità e Viabilità che, per l’esecuzione dei lavori per conto della Società Italiana

per il Gas S.P.A., ha istituito il giorno 11 aprile 2023, dalle ore 06:00 alle ore 18:00, su via

Vecchia Barletta:

– il divieto di accesso ai veicoli sul tratto compreso tra Corso Germania e via Martiri di

Belfiore e il relativo obbligo di svolta a sinistra su corso Germania;

– il senso unico di marcia tratto e direzione Via Martiri di Belfiore – Corso Germania;

– via Tertulliano, i veicoli giunti all’altezza con via Vecchia Barletta avranno l’obbligo di

svoltare a destra;

– corso Germania, i veicoli giunti all’altezza con via Vecchia Barletta avranno l’obbligo di

svoltare a destra;

– via Lucilio, i veicoli giunti all’altezza con via Vecchia Barletta avranno l’obbligo di

svoltare a sinistra;

– via Martiri di Belfiore angolo via Lissa – via Castelfidardo, l’occupazione della sede

stradale, senza interruzione della circolazione veicolare, con l’utilizzo di movieri

per la regolamentazione del traffico.