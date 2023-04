«La riapertura della linea ferroviaria Corato – Andria Sud, con standard di sicurezza adeguati e la circolazione a doppio binario segna una giornata importante per la Bat e l’intera Puglia. Il nostro pensiero oggi non può non andare alle vittime del disastro ferroviario di sette anni fa e alle loro famiglie, che resteranno per sempre nella nostra memoria»- ha commentato la consigliera del M5S, Grazia Di Bari.

«In questi anni come rappresentanti del territorio abbiamo lavorato con il massimo impegno per garantire la riapertura della linea, con interlocuzioni continue con l’assessorato regionale ai trasporti e i vertici di Ferrotramviaria e continueremo a farlo per venire incontro alle esigenze dei pendolari. L’apertura al pubblico della seconda stazione di Corato e della nuova stazione di Andria Sud sono sicuramente notizie positive e importanti. Ci impegneremo a tutti i livelli, lavorando in sinergia per risolvere le criticità che ancora permangono e dare al territorio il servizio di trasporti che i cittadini meritano».