Ad esattamente un anno di distanza dalla sua prematura scomparsa, è stato ricordato nella sede del Calcit di Andria il Dr. Nicola Agresti, fisiatra e medico ortopedico impegnato non solo nel suo lavoro vissuto sempre come una missione, ma anche nel sociale. La scelta non è stata casuale visto che i suoi amici più stretti hanno voluto, in sua memoria, dare un loro contributo per le attività sociali e di assistenza che il Calcit offre alla comunità da quasi quarant’anni nell’ambito del progetto in supporto dei malati oncologici de La Grande C.

Alla cerimonia nella sede del Calcit ad Andria in via Taranto erano presenti anche i familiari del Dr. Agresti ed in particolare sua moglie Marta a cui è stato affidato un messaggio di vicinanza e ricordo molto intenso.

Non è casuale, come detto, la scelta della donazione al Calcit con il Dr. Agresti sempre impegnato anche in campo sociale già Priore per circa vent’anni dell’Arciconfraternita “SS. Sacramento e SS. Corpo di Cristo in Cattedrale” nonché Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La sua opera e la sua umanità resteranno comunque scolpiti nella memoria collettiva.

Il servizio di News24.City.