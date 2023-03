Bene un comitato che coinvolga i cittadini ma probabilmente inutile considerando che sono anni che prosegue un iter mai arrivato ad un approdo conclusivo con l’inizio dei lavori. E’ la voce di Fratelli d’Italia di Andria attraverso il capogruppo in consiglio comunale Andrea Barchetta che ha voluto precisare la sua posizione sul nuovo ospedale in via di progettazione dopo la nascita di un comitato promosso dall’ex consigliere regionale Sabino Zinni.

Il gruppo facebook nato accanto al comitato ha raccolto circa 2500 adesioni in questi giorni. Utile il coinvolgimento dal basso anche se Barchetta ricorda come la politica locale, ed in particolare il centrosinistra, debba stimolare quella regionale che governa da quasi 20 anni.

Al capogruppo di Fratelli d’Italia ha comunque risposto uno dei promotori dell’iniziativa assieme a Sabino Zinni e cioè Peppino Pirro spiegando come il progetto di un comitato sia nato spontaneamente e senza simboli di partito. Di contro però Andrea Barchetta ha voluto ricordare come tutti i rappresentanti di Fratelli d’Italia, compresa l’On. Mariangela Matera, siano già attivi nelle rispettive sedi per monitorare ed accelerare le procedure necessarie alla realizzazione del nuovo ospedale.

