Nella mattinata di domenica 26 marzo 2023, presso il centro Padel Club Andria, in via Barletta 167, si è svolta la prima edizione del torneo di padel organizzato da AVIS Comunale Andria “Dott. Nicola Porziotta” OdV, il sodalizio che unisce i donatori di sangue andriesi.

Il torneo ha contrapposto 16 giocatori, raggruppati in 8 squadre, che hanno dato vita a incontri avvincenti e di alto livello tecnico, molto apprezzati e seguiti dagli spettatori presenti. I giocatori, si sono affrontati con grande agonismo e uno spirito sportivo che hanno posto in risalto la bellezza e la semplicità di questa disciplina sportiva, nuova per la città di Andria ma che ha subito raggiunto un grande numero di appassionati e di praticanti.

L’Avis Padel Cup però, non è stata solo una manifestazione sportiva: è stata anche una importante occasione per la promozione della cultura della donazione del sangue e la sensibilizzazione della cittadinanza all’importanza di questo gesto solidale, nobile e altruista. A cornice dell’evento, infatti, un folto numero di volontari ha fornito informazioni sulla necessità della donazione del sangue e dei suoi componenti, sulle modalità della donazione e sulle attività svolte da AVIS Andria e sui suoi progetti per la ricerca e la fidelizzazione dei donatori.

Il Presidente di Avis Comunale Andria, Gen. Nicola Berardino, ha evidenziato la sua soddisfazione per l’esito positivo della manifestazione e ha ringraziato sia i volontari che, con grande impegno, sacrificio e dedizione, lo hanno reso possibile, che i giocatori per aver contribuito a creare un’atmosfera di grande entusiasmo e solidarietà: “AVIS Comunale Andria è molto felice e soddisfatta per i risultati conseguiti in questa prima edizione della AVIS Padel Cup. Un ringraziamento va alla generosità e all’impegno di tutti i partecipanti e dei giovani volontari Avis che hanno reso possibile questo evento. L’Avis continuerà a cogliere ogni possibilità per moltiplicare le occasioni di incontro con tutti i cittadini per diffondere il principio solidaristico della donazione del sangue, legato alla necessità di condurre stili di vita sani e partecipare attivamente alla vita cittadina”.

L’evento, che ancora una volta ha dimostrato che lo sport rappresenta una delle più importanti opportunità per promuovere i valori della solidarietà, si è concluso con la premiazione delle prime tre coppie classificate: Finelli Nicola – Roberto Giuseppe; Conversano Giuseppe – Perez Jose; Marmo Antonio – Lorusso Riccardo.