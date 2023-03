«L’associazione Urban Mobility esprime soddisfazione per la partenza del Pedibus, ovviamente è tutto migliorabile, ma partire con questa nuova attività di sensibilizzazione alla pedonalità, ci trova pienamente d’accordo». Una nota dell’ente da poco costituitosi in città parla del servizio partito ieri ad Andria e che coinvolge docenti e studenti di molte classi andriesi.

«Il primo Pedibus nasce in Australia nel 1991, più di 30 anni fa, chiamato inizialmente “bus-pedonale” – spiegano dall’associazione – Questo era un progetto partecipativo dove i genitori si alternavano nell’accompagnare i bambini a piedi nel tragitto casa-scuola. Il Pedibus similmente agli autobus di linea ha un suo itinerario, degli orari e delle fermate precise e programmate. Il Pedibus è un servizio quotidiano, operato sia con il sole sia con la pioggia, seguendo il calendario scolastico. I bambini si fanno trovare alla fermata per loro più comoda indossando una pettorina ad alta visibilità. Solitamente, il Pedibus è formato da una carovana di bambini che si dirigono in gruppo verso scuola, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Il Pedibus è una forma di trasporto consolidata da anni in molte province del nord Italia, mentre ad Andria nella nostra città abbiamo ascoltato per troppo tempo le voci diffidenti al cambiamento. Oggi dobbiamo partecipare e rendere questo servizio un simbolo del nostro miglioramento sociale».