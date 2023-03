«“Care tutte, Cari tutti…”. Così, oggi ELLY SCHLEIN, ha iniziato il suo discorso all’assemblea nazionale del Partito Democratico. E’ stata una giornata particolare per quanti, come noi, eravamo presenti a Roma. È stato per me un’emozione, oltre che un immenso onore, rappresentare la provincia Bat ed essere portavoce di tutte le nostre istanze». Lo scrive in una nota il presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio.

«Elly ci ha fatto sentire partecipi di un Partito Nuovo, vicino alla gente, sostenendo il principio che LA FORZA DI UNA COMUNITA’, con un confronto franco, onesto, cercando la sintesi tra idee e progetti attuativi, creano la rete dei rapporti tra tutti gli iscritti al Partito Democratico, fondato sul pluralismo delle idee, dell’informazione, che sono la forza stessa della democrazia.

Il rinnovamento del partito è già iniziato: il PD dovrà essere esempio tangibile di buona politica per tutti i cittadini, una politica che deve ripartire dalle comunità, dalle persone e dai programmi.

In qualità di Presidente del Consiglio di Andria continuerò a lavorare per rafforzare il partito e raggiungere nuovi obiettivi per il bene del nostro territorio. “…Cambiare di può, cambiare si deve…».