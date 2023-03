La sconfitta casalinga nel derby contro il Foggia è stata la 15esima sconfitta stagionale in 29 gare per la Fidelis. Troppo poco per non esser scivolati all’ultimo posto in classifica con ben cinque punti da recuperare sulla Viterbese ed una situazione playout che appare sempre più complessa. Ci sono note positive come la costruzione di occasioni da rete che erano mancate nelle gare precedenti ma appare davvero troppo poco per pensare di fare girare una stagione sempre più difficile. Domani al “Degli Ulivi” arriverà la Gelbison squadra ostica e compatta con quella che appare essere però una delle ultimissime spiagge di questo torneo mancando ormai solo 9 gare al termine della stagione.

La positività del tecnico Trocini in conferenza stampa pre gara sta tutta nei punti che mancano alla fine della stagione e nella consapevolezza che nel calcio le annate possano svoltare in qualsiasi momento.

Mancherà sicuramente Bolsius squalificato mentre per il resto la rosa sarà completamente a disposizione di Trocini. Di fronte una squadra battuta due volte su tre nella storia sempre in serie D ma che in questa stagione ha dimostrato di poter competere a buoni livelli alla ricerca della prima storica salvezza tra i pro.

