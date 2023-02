Domenica 26 febbraio 2023, al Chiostro di San Francesco, si vota per l’elezione del Segretario Nazionale del Partito Democratico. Dalle ore 8:00 alle 20: sarà possibile dare la propria libera preferenza tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Tutto è pronto anche ad Andria, per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico.

«Siamo al momento della scelta, un appuntamento importante a cui il Popolo dei Democratici deve essere presente, scegliendo il futuro Segretario che dovrà guidare il Partito Democratico verso una nuova fase di partecipazione e rinnovamento.

Il percorso che abbiamo intrapreso è decisivo per ridare slancio vitalità alla nostra Politica fondata sula Giustizia, Libertà e Solidarietà, capace di sconfiggere la destra, oggi al Governo dell’Italia e le sue scelte irresponsabili, che continuano a penalizzare le fasce più deboli e fragili della Collettività, in un drammatico momento per l’Italia, dove servono scelte appropriate per l’Economia e l’Occupazione. Invitiamo tutti i cittadini che sostengono le sorti dell’Italia e del suo Futuro, a partecipare alle Elezioni Primarie. Il voto di ognuno è importante e decisivo», sottolineano i segretari Gianni Addario (Segretario Cittadino del PD) e Lorenzo Marchio (Segretario Provinciale del Partito Democratico).