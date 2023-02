Nuova seduta di Consiglio Comunale il 28 febbraio, dalle ore 18.30, convocato dal Presidente, dr. Giovanni Vurchio, per esaminare il seguente odg:

1) Interrogazioni/Interpellanze (n. 3);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento del Corpo di Polizia Locale (Prot. n. 0099905 del 17.11.2022);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Nomina Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili. (Prot. n. 0096525 del 08.11.2022);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Realizzazione di una struttura sanitaria in ambito ambulatoriale ubicata in abitato di Andria alla Via Paganini in zona F2 del vigente PRG. Approvazione schema di convenzione. (Prot. n. 0108302 del 15.12.2022);

5) Ordini del Giorno (n. 1).

INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE (n. 3)

1) Fitto casa: Contributi assegnati ai Comuni della BAT – Donatella Fracchiolla – prot. n. 0016647 del 20.02.2023;

2) Efficacia retroattiva eliminazione TOSAP – Donatella Fracchiolla – prot. n. 0016587 del 21.02.2023;

3) Problema qualità dell’aria: azioni posti in essere – Donatella Fracchiolla – prot. n. 0016902 del 21.02.2023.

ORDINI DEL GIORNO (n. 1)

1) Contrarietà allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in zone di mare previsto dal Decreto cd. Decreto Energia – Consiglieri: Michele e Vincenzo Coratella (Prot. n. 0004346 del 17.01.2023).

I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.