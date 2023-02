Riparte la stagione di sfide per Francesco Fortunato, marciatore andriese delle Fiamme Gialle, che gareggerà sabato 18 febbraio ad Ancona per il campionato assoluto italiano indoor di 5000 metri.

L’atleta andriese, reduce da un 5° posto agli Europei dello scorso anno, è pronto per scendere in pista.

«Dopo mesi di duro allenamento, non vedo l’ora di testare il mio stato di forma in questo sprint di 25 giri» – ha dichiarato in un post sui social.

È possibile seguire la gara su atletica.tv alle 17.55

«Obiettivi? Vincere la gara!»- ha concluso il marciatore andriese.