Se la prima squadra sta vivendo una stagione da protagonista in serie C1, non è assolutamente da meno la compagine Under 21 della Florigel Futsal Andria che lo scorso 5 febbraio ha conquistato il titolo di campione regionale vincendo con una giornata d’anticipo il campionato di categoria. Un cammino straordinario, quello del roster allenato da mister Bonadies, terminato domenica scorsa con l’undicesimo successo stagionale sul campo del Gioco Calcio Taranto. I piccoli biancoazzurri hanno chiuso imbattuti il torneo con undici vittorie e un solo pareggio, 86 reti fatte, 14 subite e ben otto punti di vantaggio sul Futbol Cinco Bisceglie secondo in graduatoria. Una crescita esponenziale quella del comparto giovanile del club federiciano che nell’Under 21, grazie al lavoro straordinario del responsabile Raffaele Petruzzelli e dei tecnici Bonadies e Santoro, sono riusciti a lanciare nuovi calcettisti andriesi sotto la maggiore età. «Siamo orgogliosi di questo successo – afferma il presidente Antonio Porro – perché è il frutto di cinque anni di lavoro e sacrifici da parte di tutti. I ragazzi sono stati fantastici e dopo la delusione della scorsa stagione, quando il campionato è stato perso per un solo punto, hanno saputo reagire alla batosta dando vita ad un percorso netto e ricco di soddisfazioni. Mister Bonadies è una risorsa fondamentale per la nostra società – continua Porro – e grazie al suo lavoro con i giovani possiamo guardare al futuro con maggiore serenità». Il meglio però deve ancora venire per capitan Rella e compagni che in attesa di iniziare il cammino nella Coppa Italia regionale, guardano con grande entusiasmo ai play-off scudetto che prenderanno il via nel mese di maggio. «Sarà il nostro esordio assoluto nel futsal nazionale – conclude il presidente della Florigel Futsal Andria – poter lottare per il tricolore ci riempie di orgoglio, ma anche di responsabilità nei confronti della città e di tutto il movimento del futsal pugliese».