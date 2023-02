Il 26 febbraio 2023 si terranno le primarie del Partito democratico aperte a tutti i cittadini, con le quali si sceglierà il segretario nazionale del partito. Nella provincia di Barletta-Andria-Trani tra i sostenitori della mozione Schlein ci sono Debora Ciliento, consigliera regionale, e Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio comunale di Andria.

«Vogliamo ringraziare tutti gli iscritti del Pd dei comuni della Bat che domenica 12 febbraio hanno espresso le loro preferenze per scegliere chi guiderà il partito a livello nazionale e il nuovo segretario provinciale – dicono Debora Ciliento e Giovanni Vurchio -. Le primarie del Pd sono uno degli strumenti più democratici in cui appare centrale la partecipazione dei cittadini che possono così confrontarsi su temi e idee.

Quella che stiamo vivendo è evidentemente una nuova fase per un partito che può guardare al futuro con più ottimismo e slancio. Siamo consapevoli che il Partito Democratico, nelle singole città, abbia ottime risorse ed è da queste che bisogna ripartire.

Riteniamo che Elly Schlein possa rappresentare al meglio questo bisogno di rinascita per un partito che potrà tornare ad essere accogliente e a porsi come collante per i territori. Nel contesto socio-politico attuale è innegabile quanto sia urgente fare una sintesi delle proposte, ascoltare con umiltà i bisogni delle persone e tornare con entusiasmo a rappresentare le nuove generazioni e chi si è allontanato dai temi politici.

Per questi motivi – concludono Ciliento e Vurchio – crediamo fortemente che Elly Schlein possa essere la persona giusta per ridare al PD la sua identità coerente e ripartire insieme dai temi della giustizia sociale, dei diritti e della crisi climatica. Quella del 26 febbraio non vedrà né vinti, né vincitori, ma siamo sicuri che il nuovo segretario nazionale condurrà il partito verso una nuova fase».