Dodici partite al termine e la sensazione che le possibilità salvezza della Fidelis passino soprattutto dal fattore casalingo. Ed al “Degli Ulivi” si torna in campo domenica con una sfida che metterà di fronte colori biancazzurri e cioè Fidelis e Pescara. Una classica negli anni ’90 in serie B, una classica della IV serie negli anni ’50. Una gara che manca esattamente da 13 anni ad Andria e che rappresenta uno dei tanti punti di svolta di una stagione al momento avara di soddisfazioni. Tra le altre cose il match arriva al termine di un tour de force di quattro gare in due settimane che non ha mai permesso al tecnico Bruno Trocini, dal suo arrivo, di lavorare per sette giorni consecutivi con la squadra.

Il calendario sicuramente non è clemente. Dopo il ko rotondo a Catanzaro maturato soprattutto in una ripresa da cancellare, ci sarà la sfida al Pescara rinato dopo la manita al Potenza. Ma, a questo punto del campionato e vista la posizione di classifica, è difficile immaginare che ci sia un avversario migliore dell’altro.

In settimana è arrivato Costa Ferreira che sarà già a disposizione dello staff tecnico che ha da qualche giorno anche un nuovo coordinatore che affianca il DS Fernandez e l’allenatore Trocini: si tratta di Aldo Papagni altra figura scelta dalla società per rafforzare il gruppo a disposizione.

Possibili diversi cambi comunque in campo dopo il ko di Catanzaro. Si potrebbe partire dal portiere dopo la prestazione insufficiente di Polverino. Non ci sarà sicuramente Dalmazzi squalificato mentre potrebbe esserci un leggero cambio di modulo con un più offensivo 3-4-3. Fischio d’inizio alle ore 17,30.

