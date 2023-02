Non saranno celebrati domenica 12 febbraio il congresso cittadino e quello provinciale del Partito Democratico così come da programma. Lo stop imposto dal commissario ad acta per i congressi del partito sul territorio il Sen. Francesco Boccia dopo il ricorso presentato per presunte anomalie sul tesseramento 2022 in città come Andria, San Ferdinando e Trinitapoli.

In tutti e tre i comuni della Federazione Provinciale della BAT, dunque, non si svolgerà l’elezione del nuovo segretario cittadino. Si dovrebbe regolarmente svolgere sia nelle altre città della provincia che per la parte relativa al nazionale e regionale dove voteranno solo gli iscritti al partito.

Lo stesso Boccia ha poi spiegato che “rimette nella disponibilità della nuova segreteria regionale che si insedierà dopo la celebrazione delle Primarie Nazionali (il 26 febbraio), la decisione riguardante i tempi e i modi per la celebrazione dei congressi dei tre comuni oggetto di ricorsi pendenti e il congresso della Federazione della BAT.