Il X congresso di Federparchi per il rinnovo del Consiglio direttivo ha visto rieleggere tra i membri il presidente del Parco dell’Alta Murgia Francesco Tarantini. Nella due giorni congressuale svoltasi a Roma (25-26 gennaio) la Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali ha approvato, oltre al nuovo Consiglio direttivo, il documento politico dell’associazione che tiene conto degli obiettivi dell’agenda 2030.

«Non mancherà il mio contributo in azioni per la salvaguardia delle aree protette e sono grato a Federparchi che ha rivotato il mio nome – ha dichiarato Francesco Tarantini, presidente PNAM – Il lavoro da fare è mettere a sistema tutte le aree protette di Puglia che rappresentano più del 14% del territorio regionale, creando un sistema parchi pugliese per valorizzarle al meglio. Il ruolo dei parchi, oggi, va ben al di là della funzione conservativa per cui sono nati. Sono luoghi di tutela ma al contempo laboratori creativi dove sviluppare attività sperimentali e innovative».

Due i presidenti di parco pugliesi eletti nel Consiglio direttivo di Federparchi: insieme a Francesco Tarantini anche Rochy Malatesta, presidente della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto.