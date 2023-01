Il maltempo non dà tregua alla Puglia. Una nuova allerta meteo, di colore giallo, è stata diramata dalla Protezione Civile regionale a causa del perdurare delle cattive condizioni metereologiche su buona parte della regione. In particolare, secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino, a partire dalle 16 di oggi, giovedì 26 gennaio, e per le successive 28 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Fenomeni che riguarderanno anche la provincia Barletta-Andria-Trani. Allerta arancione invece nel foggiano. Inoltre, come segnala la Protezione Civile, è possibile “un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua”.