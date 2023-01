Nuovo anno, nuovi clean up. Ripartono infatti le azioni di sensibilizzazione dell’associazione andriese 3Place che domenica 22 gennaio sarà nel quartiere San Valentino per la pulizia della zona. Ad aiutare i volontari, sarà la parrocchia di San Riccardo e i residenti del quartiere.

L’appuntamento è dalle ore 9 alle ore 12, «La partecipazione è aperta a tutti, chi vuole può unirsi liberamente anche per qualche minuto» – hanno sottolineato i volontari sulla pagina facebook.

Una azione che continuerà nelle prossime settimane in gran parte dei quartieri della città.