Svolto venerdì nella splendida location dell’azienda CSA nella zona Pip ad Andria il primo workshop per i partner della Fidelis Andria. Un incontro particolarmente partecipato ed esaustivo che ha visto la partecipazione del Direttore Commerciale della società biancazzurra Pietro Lamorte e la presenza istituzionale importante del Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«E’ stato solo il primo di una serie di incontri mensili – ha spiegato Pietro Lamorte – ed è stata questa l’occasione per chiarire la attuale situazione societaria, con trasparenza e spirito di condivisione». Sponsor e imprenditori, durante il workshop, hanno potuto conoscersi e confrontarsi sull’importanza di sostenere la Fidelis Andria, con la prospettiva di coinvolgere un’intera città ed essere un volano per tutte le attività sociali rivolte a giovani e bambini, con una attenzione particolare alle scuole ed agli oratori.

«Si sono poste le basi per un intervento collettivo di sostegno finanziario all’attuale proprietà – spiega ancora Pietro Lamorte – da concretizzarsi nei prossimi giorni per il raggiungimento della salvezza, e da rinnovare annualmente per rappresentare una attrattiva verso futuri investitori, con la volontà di incidere sulle future politiche societarie».

«Abbiamo tutti concordato – ha concluso Pietro Lamorte – che non perderemo mai se avremo fatto tutto il possibile, con orgoglio e amore verso la nostra terra, e il calcio andriese è un patrimonio di emozioni da custodire e tramandare di padre in figlio».

«Incontrarsi, coinvolgersi, dare forza al proprio territorio soprattutto attraverso lo sport ed un brand importante come la Fidelis Andria, per cui l’amministrazione ha sin da subito scommesso – ha spiegato il Sindaco di Andria Giovanna Bruno – è quanto di più bello ed emozionante potessimo fare. L’identità ed il valore sociale di questo impegno significa davvero moltissimo per il futuro di una città che sta cercando di fare in tutti i settori uno scatto verso mete più lungimiranti».