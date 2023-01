L’Istituto Comprensivo “Verdi Cafaro” apre le porte a studenti, genitori e semplici curiosi in occasione delle giornate di open days.

Nell’occasione, i moderni e attrezzati laboratori di informatica, di scienze, di lingua straniera, di scacchi, di arte, di musica, si accenderanno di luci, suoni e colori: saranno i piccoli alunni della primaria e gli stessi studenti della secondaria, accompagnati dai loro docenti e dal Dirigente scolastico, prof.ssa Grazia Suriano, ad accogliere i futuri compagni, i genitori e a “raccontare” la scuola per far conoscere attività, progetti e laboratori.

Tra gli insegnamenti caratterizzanti, la scuola secondaria “Cafaro” ospita un corso ad indirizzo musicale (unica sul territorio andriese): oltre alle tradizionali discipline, gli studenti possono imparare a suonare uno strumento scegliendo tra chitarra, pianoforte, flauto traverso e violino.

SCUOLE DELL’INFANZIA “Carella” e “Massaro”

La Scuola dell’infanzia “Carella”, sita in Via Bisceglie e la Scuola dell’infanzia “Massaro”, sita in Via Stradella, accolgono le famiglie per visitare gli ambienti e esplorare la ricca e variegata offerta formativa nei giorni di seguito indicati: 10,12,18 e 20 gennaio 2023 dalle ore 10.30 alle ore 11.30.

SCUOLA PRIMARIA “Verdi”

Al fine presentare l’offerta formativa e lo staff dei docenti della Scuola, i genitori che devono iscrivere i piccoli alla classe prima di scuola primaria sono invitati all’open day il giorno 12 gennaio 2023, ore 16:00, presso l’auditorium della Scuola “Verdi”, in Via Verdi, 65 – 1° Edificio.

SCUOLA SECONDARIA Di 1° GRADO “CAFARO”

Il 13 gennaio 2023 open day presso la scuola secondaria di primo grado “P. Cafaro” ore 15,30, presso l’auditorium della Scuola Sec.“P.Cafaro”, in Via Stradella, 65.

SPORTELLI INFO

A partire dal 17 gennaio 2023, sono attivi gli SPORTELLI INFO per ricevere informazioni sull’offerta formativa della Scuola, gestiti dal Dirigente scolastico e dallo staff di presidenza, come di seguito specificato:

SCUOLA SECONDARIA “CAFARO” – tutti i giorni, dalle 11.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 16.30.

SCUOLA PRIMARIA – il martedì e il giovedì dalle 11.30 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 17.00.

SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Tutti i giorni, dalle 10 alle 12, il martedi e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, la segreteria del plesso di scuola primaria, sita in Via Verdi, 65 è a disposizione per supportare le famiglie nella compilazione delle iscrizioni on-line.