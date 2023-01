È deceduto in ospedale a Pescara il conducente del Tir che ieri sera, attorno alle 22,30, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo sulla A14 nel tratto tra Ortona e Pescara Sud. Si tratta del 46enne andriese Domenico Calvano ricoverato in gravissime condizioni nel nosocomio abruzzese dopo esser stato trasportato in codice rosso per un politrauma. Nel pomeriggio poi la notizia del suo decesso rimbalzata rapidamente tra i suoi colleghi autotrasportatori. Alla base dell’incidente potrebbe esserci stato lo scoppio di uno pneumatico. Sull’esatta dinamica indaga la Polizia Stradale.