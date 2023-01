C’è il primo dimesso tra i feriti nell’incidente mortale di ieri mattina attorno alle 4,30 sulla SP1 alla periferia di Andria. Si tratta del più giovane dei coinvolti un 18enne dimesso dopo l’ultima tac di controllo. Due i ragazzi trasferiti dagli ospedali di Barletta ed Andria al Policlinico di Bari: entrambi sono in rianimazione in prognosi riservata con una ragazza 22enne sottoposta anche ad un intervento chirurgico di chirurgia vascolare. Altra ragazza 21enne è stata trasferita in chirurgia toracica all’ospedale “Riuniti” di Foggia mentre per la rottura di milza e diaframma è stato operato ad Andria l’autista della Kia 21enne.

Sarà operata mercoledì per una frattura alla vertebra, invece, un’altra 21enne attualmente ricoverata in Neurochirurgia dove c’è anche un 22enne per cui si attende una valutazione ulteriore degli ortopedici del “Bonomo”. Per alcuni di loro potrebbero esser sciolte le prognosi nelle prossime ore mentre destano ancora preoccupazione le condizioni dei due ricoverati in rianimazione al Policlinico di Bari. Nello scontro hanno perso la vita sul colpo il 29enne Alessio Beneloucif ed il 22enne Giuseppe Matera entrambi residenti ad Andria.