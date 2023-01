Sono aperte le candidature a svolgere il Servizio Civile Universale presso la sede dell’AVIS Comunale di Andria nell’ambito del progetto “IL DONO CHE SERVE – NEL SUD”, Codice Ente SU00072B83, Codice Sede 147389.

È una opportunità per tutti i giovani con età compresa tra i 18 e i 28 anni. Alla sede di AVIS Comunale Andria saranno destinati 2 volontari per 12 mesi. Essi saranno impegnati con orario flessibile per 25 ore settimanali, articolate su 5 giorni a settimana, in base alle esigenze della sede di assegnazione e riceveranno dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un assegno mensile di €. 444,30.

Per partecipare al bando bisogna presentare domanda, esclusivamente online, al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

È possibile presentare una sola domanda per un unico ente scelto tra quelli che aderiscono al progetto di Servizio Civile Universale. È possibile annullare la domanda in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la data di scadenza.

Per scoprire le opportunità che il servizio presso la sede di AVIS Comunale Andria offre ai volontari del Servizio Civile Universale, i candidati sono invitati a venire nella sede in Via Stefano Iannuzzi, 7 o visionare le nostre pagine social su Facebook ed Instagram.