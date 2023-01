Riceviamo e pubblichiamo un urgente appello da parte del Forum Animalista Andria: «Urgente appello alla cittadinanza andriese, ai pubblici amministratori e a tutte le persone sensibili anche del territorio limitrofo.

Servono coperte, asciugamani, traverse, integratori di rinforzo con il freddo che incalza, la nebbia e l’umidità di questi giorni per gli animali randagi. Il cibo non è mai sufficiente, sebbene la raccolta nello store Joe Zampetti dello scorso dicembre. Curare animali liberi comporta spese enormi a carico di volontari e associazioni, ma ancora di più se si ammalano. Vi preghiamo di essere solidali e consegnare biancheria dismessa, anche logora, nella sede del Forum Animalista Andria di VIA PIAVE 61 nelle ore serali.

Appello ai dirigenti scolastici: data la presenza di colonie feline nelle scuole chiediamo di autorizzare introduzione di casette donate o costruite artigianalmente dai docenti e dalle classi (con cassette di frutta o materiali resistenti) per i gatti, esseri molto fragili che soccombono più facilmente dei cani.

Grazie per la collaborazione e la generosità. Gli animali sono esseri viventi da tutelare come l’intero ambiente di cui fanno parte. Non dimentichiamolo».