Le luci tornano accese: è il primo atto concreto, in poco meno di 24 ore, dalla determina della Provincia di Barletta Andria Trani che ha destinato 50 mila euro per la sistemazione delle due rotatorie, lato Andria e lato Trani della SP1. Al lavoro la EDIM srl di Gravina in Puglia a cui il 27 dicembre sono stati affidate le opere. Da ieri sera però già ripristinata l’illuminazione della rotatoria lato Trani per consentire di aumentare la visibilità uno dei fattori che ha costituito la principale causa dei circa 30 incidenti registrati da inizio dicembre e cioè da quando quei lampioni stradali non funzionavano più a causa di una cabina elettrica danneggiata da un altro sinistro. Purtroppo le opere di sistemazione risulteranno comunque tardive visto che dopo l’ultimo incidente, quello della sera del 26 dicembre, è deceduta una donna di 75 anni per i traumi riportati a seguito del sinistro e per cui ora anche la procura di Trani vuole vederci chiaro avendo aperto un’inchiesta.

I lavori che saranno eseguiti puntano a ripristinare la corretta funzionalità delle due rotatorie. Prevista anche una pulizia generale della rotatoria lato Trani ed il ripristino dell’impianto segnaletico danneggiato oltre che, su entrambe le direzioni, l’installazione di diversi lampeggianti a pannello solare.