Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.353 del 21/12/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, per lo svolgimento delle manifestazioni programmate, relative all’evento denominato “LE RADICI DEL NATALE”, ha ordinato di anticipare l’attivazione della ZTL del centro storico cittadino, per il 31 DICEMBRE 2022, istituendo il divieto di accesso, di transito e di sosta a tutti i veicoli a partire dalle ore 14.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo, eccetto per quelli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l’accesso e la circolazione veicolare nella ZTL, su tutte le strade interne all’anello del Centro Storico delimitato da Piazza Porta La Barra, Via F. Orsini, Piazza R. Settimo, Via Sen. O. Jannuzzi, Piazza M.R. Imbriani, Via A. De Gasperi, Via G. Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Via Porta Nuova, Via G. Manthonè.