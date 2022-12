Nelle prossime ore dovrebbe esserci la consegna definitiva dell’area comunale in zona Pip, precisamente in via della Costituzione, per l’inizio dei lavori per il nuovo mercato ortrofrutticolo di Andria. Ma nel frattempo hanno ripreso vigore i lavori di interramento della ferrovia nell’abitato cittadino. Si scava al momento tra via Trani e via Ospedaletto mentre sono in via di conclusione gli scavi nella zona nord dove, in sostanza, si aspetta solo l’inizio del cantiere per la nuova stazione e cioè quella che sarà la terza fermata cittadina.

Lo scavo tra via Trani e via Ospedaletto è ormai ad una profondità che varia dai 6 agli 8 metri circa ed è ormai prossimo l’arrivo alla quota definitiva di 10 metri nei punti di massimo scavo. Poi bisognerà proseguire con gli scavi in alcuni punti per realizzare le vasche di raccolta dell’acqua piovana. Il vero nodo resta proprio quel breve tratto tra via Barletta e via Vecchia Barletta dove c’è il mercato ortofrutticolo: sino allo spostamento definitivo della struttura quel punto non potrà essere interessato dagli scavi creando inevitabile disagio al cantiere. A ritornare sull’argomento è stato il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, attraverso un post su facebook nel quale ha fatto un rapido punto sui lavori di interramento. Un aggiornamento periodico considerando che, al momento sono passati 247 giorni di formali lavori e mancano esattamente 320 giorni, come da cronoprogramma, al completamento delle opere che, ricordiamo, non potranno andare oltre il 31 dicembre 2023 a causa degli stretti vincoli europei sul complessivo finanziamento da 180 milioni concesso per l’opera.