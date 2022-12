È fissato per oggi, martedì 13 dicembre, a partire dalle ore 15:00 nella Sala Consiliare del Comune, ad Andria, il sesto ed ultimo appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri per gli Enti del Terzo Settore promosso e organizzato da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), d’intesa con il Tavolo del Terzo Settore.

Al seminario dal tema “Terzo settore, leva creativa di sistemi locali di welfare partecipati, innovativi e generativi. La coprogrammazione e la coprogettazione con il Terzo Settore” parteciperà l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, che aprirà i lavori insieme a Giovanna Bruno, sindaco di Andria. Interverranno Valentina Romano, Direttrice Dipartimento Welfare Regione Puglia; Laura Liddo, Dirigente Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, Regione Puglia; Giovanni Bertin, Ordinario di Sociologia Generale Università Ca’ Foscari di Venezia; Luciano Gallo, Avvocato amministrativista, esperto ANCI nei rapporti tra PA ed ETS; Vincenzo Falabella, Presidente Nazionale FISH Federazione Italiana Superamento Handicap Consiglio Nazionale del Terzo Settore e Pasquale Ferrante, Coordinamento regionale Forum Terzo Settore.

“Il tour che ad Andria volge al termine – dichiara l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone – é stato utile per rendere consapevoli i cittadini tramite le associazioni circa la nuova riforma sul Terzo Settore, riguardo tutto ciò che si sta facendo in tal senso e come queste modifiche abbiano inciso sulla vita di ognuno di noi. Serve un welfare che sia in grado di rigenerare le risorse disponibili, responsabilizzando le persone al fine di aumentare l’efficacia degli interventi delle politiche sociali. Crediamo fortemente in questo ciclo di incontri consapevoli di aver dato ai cittadini e agli Enti del Terzo Settore, in un’ottica di coprogrammazione e coprogettazione, una maggiore consapevolezza e maturità. Così come abbiamo voluto che tutti potessero comprendere quanto il proprio ruolo possa essere fondamentale per la collettività. La politica deve intercettare ed indicare la strada da percorrere e l’auspicio é che questi appuntamenti abbiano informato e sensibilizzato tutti coloro che hanno partecipato fornendo loro uno strumento in più per partecipare attivamente alla vita quotidiana delle nostre comunità”.

È possibile partecipare all’evento in presenza previa prenotazione al link https://bit.ly/Convegno13Dic fino ad esaurimento dei posti disponibili.