Allestimenti natalizi autocostruiti, laboratori, spettacoli, eventi ed un’atmosfera sempre più

calda ed accogliente vi aspettano in Officina San Domenico per queste festività Natalizie.

Subito dopo l’Immacolata, sabato 10 dicembre alle 20:00, il Laboratorio urbano ospita uno

spettacolo di IAC (Centro Arti Integrate di Matera) dal titolo Sembra Amleto: uno spettacolo

ironico per grandi e piccini, una riflessione acuta sul teatro e sulla potenza e la reinterpretazione di una delle più famose figure shakespeariane.

Si continua con due giorni di fuoco, venerdì 16 e sabato 17, con due eventi molto diversi, ma allo stesso tempo imperdibili.

Venerdì 16 ritorna in Officina Enico, dj dalla conoscenza musicale immensa, con una

selezione ad hoc di vinili nel format Vinyl Dope, con la collaborazione di Mas profundo

tattoo: dall’amore per la musica in vinile nasce questo format che invita tutti e tutte a portare il proprio vinile preferito per la più autentica contaminazione musicale.

Sabato 17, invece, l’Officina ospita lo spettacolo teatrale Coralli cotti a colazione di Giorgio

Consoli, tarantino, attore, musicista, produttore. Il genere dello spettacolo non è ben

definibile: mette insieme la performance, la drammaturgia e la riflessione; i coralli infatti

sono per l’attore simbolo di genuinità e bellezza, ma vengono cotti a colazione per

simboleggiare il mondo impazzito in cui siamo immersi. È uno spettacolo che si guarda e si

ascolta e riserva sorprese ed epifanie.

Per inaugurare la settimana più calda delle feste giovedì 22 dicembre, torna lo straordinario

format TAZEBAO!!, manifesto musicale libero a cura di Futuro Arcaico, che per questo

evento propone il dj set dell’artista Stefania Vos, nata in un paesino di mare in Puglia e

trasferitasi per un periodo in Olanda, ha scelto poi di vivere a Torino dove collabora con il

locale L’imbarchino. Al netto delle sue collaborazioni troviamo anche Radio Banda Larga,

Radio Raheem e Jazz Refound, ma anche l’apertura del festival di musica elettronica,

Club2Club. Assieme a lei ci saranno laboratori di stampa, performance ed altre sorprese.

Il giorno dopo, venerdì 23 dicembre, l’Officina ospita ancora un evento musicale per la già

sperimentata Jam Session che vedrà i live di Inextremis (band emergente locale) e Gea, ormai affermata cantautrice di origini pugliesi, oltre a mercatini e dj set.

Inextremis propongono un bagaglio musicale che spazia dalle hit del momento ai brani che hanno rivoluzionato il mondo della musica; Gea invece è una cantante originaria di Bari, dalla voce morbida, ma potente; nasce come batterista, ma ama le diversità sonore dei tanti strumenti che sa suonare, adesso dedica le sue energie soprattutto al cantautorato, con qualità indiscutibili.

A chiusura della settimana, prima del giorno di Natale, quando Andria si colora di gente ed

eventi, anche in Officina si festeggia con i dj-set di Tom Bini, co-fondatore de La Fabbrica e

Thom Scarangella, insieme ad altri nomi in via di definizione.

Nel giorno di Santo Stefano farà la sua prima visita in Officina la compagnia teatrale Burambò con lo spettacolo per bambini L’elefante smemorato e la papera ficcanaso di e con

Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli: il vecchio elefante, la saggia papera e dei palloncini

rossi animeranno la scena. Riuscirà l’elefante con l’aiuto della papera a rispondere alle

domande che affollano la sua grande testa?

Mercoledì 28 dicembre invece ritorna il format Stiamo Maalox, a cura di Pippo Ricciardi,

Marco Montrone e Gerry Cassano per una riflessione amara e divertente sulla quotidianità e

le vicissitudini attuali.

Nei prossimi giorni, altre novità da CapitalSud che sta preparando qualche ulteriore sorpresa per dare luce, colore e un’atmosfera di festa a questo spazio diventato ormai così centrale nella vita culturale della città, come Officina San Domenico.