Un violento impatto questa sera poco dopo le 23 in via Togliatti ad Andria all’incrocio con via Castel del Monte. Due vetture si sono scontrate per cause che accerterà la Polizia Locale. Tre nel complesso i feriti tra cui una ragazza di 10 anni e sua mamma di 31 entrambe trasportate in codice giallo all’Ospedale Bonomo assieme ad un ragazzo di 24 anni che viaggiava sull’altra vettura.

L’impatto tra una Lancia Delta che procedeva da via Togliatti ed una Fiat Idea che percorreva via Savarese. Fondamentale l’intervento rapido di una equipe sanitaria del 118 medicalizzata per consentire di soccorrere al meglio i feriti sul posto prima del trasferimento per accertamenti in ospedale.