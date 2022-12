La XXI^ edizione di “Frantoi Aperti” prosegue fino a domenica 11 dicembre. “Molte saranno le persone che in queste giornate si sposteranno per gite fuori porta, brevi escursioni e perché no, per visitare e scoprire il mondo legato all’olioturismo che sempre più è in grado di offrire esperienze interessanti all’interno di frantoi e aziende olivicole. Anche per queste ragioni sono state scelte queste giornate per lo svolgimento della nuova edizione di Frantoi Aperti: per dare la possibilità a quanti più visitatori e turisti in visita nei nostri luoghi di poter degustare il pregiatissimo olio extravergine di oliva unitamente ai sapori che più caratterizzano i territori del nord barese. Il riscontro ricevuto, anche per quanto riguarda le richieste di prenotazione pervenute per il contestuale Frantoi Aperti Tour curato dal tour operator ArtTurism, non hanno fatto altro che confermare questa previsione», ha dichiarato il Presidente della Strada dell’Olio extravergine d’oliva “Castel del Monte”, Nunzio Liso.

Quest’anno viene lanciata l’iniziativa EVO&PIZZA, sia per dare valore ad un prodotto sempre più richiesto e ricercato, se pensiamo all’estro creativo impiegato nella selezione degli ingredienti da parte degli chef, che per l’offerta sempre più variegata tanto da ricevere anch’essa l’appellativo gourmet.

E’ in costante crescita l’attenzione posta dai maestri pizzaioli verso gli oli utilizzati per la preparazione degli impasti anch’essi in molteplici declinazioni. Riparte anche la nuova edizione di “Scatti d’Olio”, il contest fotografico dedicato all’extravergine d’oliva che si concluderà con la premiazione dei vincitori nel mese di agosto durante il programma “Sogni nelle Notti di Mezza Estate 2023”. La partecipazione al Concorso Fotografico “Scatti d’Olio” è gratuita Per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere un messaggio di posta privata alla pagina Facebook straolioextraverginecasteldelmonte o all’indirizzo [email protected]

La responsabilità degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende. Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid. E’ consigliata la prenotazione.

Per informazioni in merito alla manifestazione è possibile contattare il recapito telefonico 392/6948919 oppure inviare una mail all’indirizzo: [email protected] Il programma è visionabile sul sito e sulle pagine Fb/IG ufficiali.

Le aziende aderenti a questa edizione di Frantoi Aperti sono:

Andria

Azienda Pellegrino 1890 srl – c,da La Spineta

Olivicoltori Andriesi C.O.V.A.N. – V. Castel del Monte, 76

Oleificio Agrolio – S.P. 231 km 55+120

Canosa di Puglia

FORINA OLI Srl – via Cerignola km 0, 900

Trani

Azienda Agricola Oro di Trani – km. 2.00 SP Andria-Trani

Corato

Masseria Torre Sansanello – Strada esterna Piede Piccolo 17

Barletta

Azienda agricola Agrimaggiore – c.da Rasciatano

Adesioni agli #EVO&PIZZA:

Fermata Facoltativa

Carrara Le Coppe, 2 – Bisceglie (BT)

+39 080 3986055

Pizzeria Pulcinella

Via Bisceglie, 67 – Trani, (BT)

+39 342 138 5084

Imperiale

Via F. Ferrucci, 175 – Andria (BT)

+39 0883 556337

Portento – Pizza d’alta fiamma

via Nazareth, 46 – Barletta, (BT)

+39 0883 886393

Beveroni Jazzin’ Club

Via Nino Bixio, 56 – Minervino Murge (BT)

+39 348 594 8806

Canneto Beach 2

Via Forno Vecchio, 17 angolo Lungomare C. Colombo

Margherita di Savoia (BT)

#Evomenù:

Osteria del seminario

Corso Umberto I, 165 – Bisceglie (BT)

+39 080 3991519