“Bulli con un click”: questo il titolo del libro dello scrittore Roberto Bratti che sta

appassionando i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Cafaro”.

Nell’ambito del progetto di promozione alla lettura “Incontri con L’Autore”, i ragazzi

hanno incontrato lo scrittore, vincitore del premio Bancarellino e ospite della Scuola.

Quante volte scriviamo un messaggio, pubblichiamo una foto in modo inconsapevole e

istintivo … e poi ci pentiamo amaramente? Queste sono le tematiche del suo libro “Bulli con un click”, storia di amici che con sfottò e minacce, amplificate dal mezzo tecnologico, fanno trovare Chiara in un incubo pericolosissimo.

«Una preziosa occasione per uno scambio di opinioni e per condividere riflessioni sui

contenuti del libro su un problema molto diffuso tra gli adolescenti: il cyberbullismo”.

Continua il nostro sforzo educativo e didattico per promuovere un uso consapevole e

appropriato dei social da parte dei ragazzi… per non rischiare che diventino

inconsapevolmente “bulli con un click”»- commenta il dirigente scolastico Grazia Suriano.