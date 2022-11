Maggiori servizi per le cosiddette “figure miste” e dei piccoli produttori dei settori agricolo, alimentare e ambientale, più presenza organizzativa sul territorio, sicurezza alimentare, difesa dell’ambiente ed un deciso coinvolgimento sulle Politiche Agricole Comunitarie 2023/2027 ed il ruolo stesso delle figure miste: questi sono alcuni dei temi che saranno affrontati nell’assemblea provinciale dell’Alpaa, l’Associazione dei Lavoratori e Produttori Alimentari e Ambientali, affiliata alla Flai Cgil che si terrà oggi pomeriggio a partire dalle ore 17.00 presso la sede della Camera del Lavoro di Andria, in Piazza Di Vittorio.

“Temi questi molto sentiti e che vanno affrontati per superare le criticità del momento, in modo particolare in un territorio come la Bat a vocazione agricola, con la voglia di essere protagonisti e consapevoli del ruolo economico e sociale che possono svolgere queste figure che, unitamente al lavoro dipendente, svolgono anche un’attività diretta sui micro fondi.

Figure queste troppo spesso sottovalutate dalla politica e dalle istituzioni, se non addirittura dimenticate, ma che se adeguatamente supportate, riescono a contribuire e dare forza all’intero comparto agricolo, mettendo nelle condizioni l’Associazione di dare slancio e potenzialità sul versante organizzativo e per individuare ulteriori piccoli produttori in un territorio in cui l’agricoltura resta ancora molto parcellizzata”, spiegano dalla Flai Cgil e dall’Alpaa.

I lavori dell’assemblea saranno guidati da Antonio Di Bari, coordinatore della Camera del Lavoro di Andria e operatore Centro provinciale di Assistenza agricola.

Interverranno il segretario generale Flai Cgil Bat, Gaetano Riglietti, il segretario

generale Cgil Bat, Michele Valente e la presidente di Alpaa Puglia, Manuela

Taratufolo.