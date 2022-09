Un evento che vuole riaprire idealmente le attività di un club longevo e affiatato: si terrà domenica 2 ottobre a partire dalle ore 10 presso lo spiazzale di McGallon in via Ospedaletto 507 un raduno di auto d’epoca del Club Storie e Motori federiciani.

La scelta, per questo primo appuntamento dopo lo stop degli anni della pandemia, è caduta su un tema di pregio: sarà un grande evento Fiat, intitolato non a caso “Orgoglio Fiat in terra federiciana” e vedrà schierate oltre 40 vetture della storia della nostra penisola, divenute icona dell’Italia in tutto il mondo, con il patrocinio anche del Registro Fiat Italiano, l’associazione, che riunisce i collezionisti e gli studiosi delle vetture di interesse storico nate sotto questo glorioso marchio, marchio che, ricordiamolo, oggi comprende Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari ed Abarth.

Il Club Storie e Motori federiciani ritorna così, dopo l’elezione di un nuovo direttivo e del neo Presidente Michele Lorusso, a coniugare nel nostro territorio cultura e attrattività turistica, coinvolgendo un mondo attivo come è quello degli appassionati di auto.

L’evento gode del patrocinio gratuito del Comune di Andria. La cittadinanza è invitata. Un’occasione da non perdere per ammirare la bellezza di auto rare, ma sempre eleganti, provenienti da tutta Italia.