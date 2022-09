Partirà lunedì 10 ottobre 2022, il servizio mensa scolastica, gli utenti che intendono usufruire del servizio di Refezione Scolastica non ancora iscritti possono presentare domanda sul seguente link: http://pastoresrl.com/andria/ .

Per i nuovi utenti è necessario accedere al portale https://pastoresrl.com/andria/ e cliccare su “Nuova Iscrizione” e seguire le istruzioni dettagliate.

Gli utenti già iscritti nel precedente anno scolastico devono aggiornare il proprio Isee inviandolo all’indirizzo [email protected] oppure rilasciare una copia presso l’Ufficio della ditta Pastore s.r.l. in Via Palestrina, 7 (ex zona Commissariato).

Per le comunicazioni inerenti la fruizione del servizio di refezione, come giorni di assenza, pasto in bianco, ecc. gli utenti avranno a disposizione i seguenti canali:

– Portale Web al link http://pastoresrl.com/andria/ ;

– App ComunicApp, applicazione scaricabile dai QR code, su dispositivi android e IOS che consente l’accesso al servizio direttamente dal proprio smartphone, da cui è possibile ricaricare il proprio profilo e disdire il pasto;

– Chiamata Assistita al n. 0294754020.

Per i pagamenti/ricariche gli utenti avranno a disposizione le seguenti modalità:

– tramite Portale Web al link http://pastoresrl.com/andria/

– presso Esercenti ubicati sul territorio;

– presso l’Ufficio predisposto dalla ditta Pastore s.r.l. ubicato in via Palestrina, n. 7 (ex zona Commissariato) – Andria, dove per l’assistenza, solo nel caso in cui gli utenti trovassero delle difficoltà nelle procedure on line, la ditta Pastore s.r.l. mette a disposizione un ufficio sito in Via Palestrina, n. 7 – Andria, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 è possibile sia richiedere l’iscrizione (presentarsi con eventuale attestazione ISEE e certificato medico per la DIETA) sia effettuare ricariche/pagamenti.

Per informazioni più dettagliate:

– dal link http://pastoresrl.com/andria/(alla voce “News” );

– dal link Comune di Andria – Come fare per l’iscrizione al Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/23;

– oppure si potrà scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected] o contattare il seguente numero telefonico: 3450543815.

Le domande presentate devono essere corredate dell’attestazione I.S.E.E., in corso di validità, resa ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.

Di seguito l’allegato con le tariffe a pasto: