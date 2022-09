Una notte in osservazione e poi la possibilità di tornare a casa dopo esser stata trasportata in codice rosso all’Ospedale “Bonomo” a seguito di un incidente. E’ accaduto ieri sera, attorno alle 21,30, sulla SS170 alle porte di Andria ad una giovane donna in stato di gravidanza terminata contro il guardrail con la sua vettura per cause in corso di accertamento. Al lavoro il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che dovrà comprendere esattamente cosa è accaduto: al vaglio diverse ipotesi anche se al momento la certezza è che la Toyota Yaris su cui viaggiava la donna, assieme ad un cagnolino, ha concluso la sua corsa sul guardrail.

Una tragedia sfiorata visto che la protezione laterale si è infilata nell’abitacolo dal lato passeggero che in quel momento aveva a bordo solo il cagnolino rimasto incastrato nelle lamiere e liberato dall’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco. Anche la donna, originaria di Barletta ma residente ad Andria, è stata immediatamente soccorsa da una equipe sanitaria del 118 anche per il suo stato di gravidanza al settimo mese.