Viaggia a gonfie vele la campagna abbonamenti della ventiseiesima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Sono già più di mille i biglietti venduti in soli tre giorni ed i numeri sono destinati a crescere, con l’avvicinarsi dell’inizio della kermesse, che alzerà il sipario venerdì 26 agosto.

Cresce l’attesa per la manifestazione, cresce la curiosità per gli spettacoli in programma. Sono una quarantina gli eventi messi in calendario, tra rappresentazioni teatrali, workshop e laboratori sensoriali. Una lunga maratona di appuntamenti che si concluderà domenica 4 settembre.

Tra quelli da non perdere c’è sicuramente “Vida”, un gioiello teatrale di piccolo formato ma di grande spessore artistico. Lo porta sul palcoscenico del festival lo spagnolo Javier Aranda, maestro indiscusso del teatro di figura, che da anni conduce una interessante ricerca sugli spettacoli dei burattini realizzati con le dita.

Sulla scena pochi oggetti, un cestino e le mani. Così prendono vita i personaggi di Aranda: un buffissimo Adamo ed una simpatica Eva che piano piano acquisiscono sempre più confidenza con il loro corpo e catturano il pubblico, che assiste alle loro avventure e continue trasformazioni.

Una performance di 55 minuti, ricca di comicità e divertimento, presentata per la prima volta al Festival Castel dei Mondi di Andria. Appuntamento il 3 e il 4 settembre, con due spettacoli al giorno, alle 18 e alle 21, negli spazi dell’Officina San Domenico.