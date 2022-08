La grande occasione della carriera, forse no. Per un semplice motivo: ha 27 anni e sicuramente avrà altre opportunità anche in futuro di indossare la maglia azzurra. Di sicuro, però, ha una ghiotta chance Francesco Fortunato per dimostrare il suo valore oltre i confini nazionali. Ha tutte le carte in regola per farlo ai campionati europei di atletica leggera, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera: sarà in gara domani, a partire dalle ore 8.30, nella 20 km di marcia maschile. Sarà al fianco di Massimo Stano, il fuoriclasse di Palo del Colle, oro olimpico a Tokyo ed iridato a Eugene, con il chiarissimo intento di portare in alto i colori della Puglia. L’andriese Fortunato ormai è un veterano dei grandi appuntamenti internazionali del “tacco e punta”: è arrivato quindicesimo sia lo scorso anno ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020+1, sia lo scorso mese ai mondiali negli Stati Uniti. Il suo miglior piazzamento in un grande evento lo ha ottenuto nel 2019 alle Universiadi di Napoli, quando è giunto quinto. Ha partecipato anche ai mondiali di Londra nel 2017 e agli europei di Berlino nel 2018. E ora ecco che in arrivo c’è un’altra esperienza nella rassegna continentale. Non parte tra i grandi favoriti della vigilia, ma il portacolori delle Fiamme Gialle ha buone sensazioni alla vigilia e sembra intenzionato, salvo partenze folli, a collocarsi nel gruppo dei migliori sin dallo start. Nell’ultima gara europea a cui ha partecipato, d’altronde, è arrivato lo scorso anno quinto a Podebrady, in Repubblica Ceca. Ai recenti mondiali di Eugene, tra l’altro, è stato il quarto atleta del Vecchio Continente a tagliare il traguardo. Ci sono concrete speranze, dunque, di puntare ad un piazzamento di prestigio. Francesco Fortunato da Andria, inutile nasconderlo, ci crede fortemente.