Proseguono a pieno ritmo le attività di cantiere sulla tratta di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Prosegue in particolare lo scavo della galleria artificiale nella pietra che si incontra nel sottosuolo andriese. Si lavora, in particolare, nella zona della stazione centrale dove ci sarà nelle prossime ore anche lo spostamento della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria di via Vaccina. Autorizzazione ed impegno di spesa già assunto dalla Provincia di Barletta Andria Trani con un temporaneo trasferimento di circa 10 metri verso la stazione centrale, sempre in via Vaccina. L’interferenza nel cantiere non era più rinviabile anche perché in quel punto ci sarà uno scavo molto profondo, a circa 14 metri di profondità, per realizzare delle vasche utili per il sistema antincendio della rete. Uno spostamento che sarà dunque provvisorio, molto probabilmente, in attesa di capire dove allocare in modo definitivo la preziosa centralina di rilevazione della qualità dell’aria gestita da ARPA Puglia.

Contestualmente sono in via di ultimazione i lavori di posizionamento dei micropali in corrispondenza del passaggio a livello di via Ospedaletto. Subito dopo si potrà proseguire con gli scavi necessari anche in quel punto. Terzo fronte è quello di via Bisceglie dove l’Enel ha riconsegnato al Consorzio Integra, che esegue i lavori di interramento per conto di Ferrotramviaria, il cantiere. La prossima settimana ci sarà l’alimentazione con i nuovi cavi elettrici e, di conseguenza, si ricomincerà con le lavorazioni anche in quel punto. Ad aggiornare sui lavori è stata la Sindaca della Città di Andria Giovanna Bruno che ha spiegato come il cantiere sarà praticamente non stop anche nei giorni pieni di vacanza ferragostana. Una circostanza che sta mitigando i problemi di viabilità nella speranza che da settembre si possano riaprire completamente gli attraversamenti di via Bisceglie e via Ospedaletto come da cronoprogramma.

Resta anche l’incognita mercato ortofrutticolo di via Barletta: al momento non sono ancora partite le opere per la realizzazione della nuova struttura nella zona Pip che sconta alcuni problemi tecnici in via di risoluzione. Quel trasferimento sarà fondamentale per proseguire le opere anche nel tratto di cantiere che congiunge via Barletta con via Vecchia Barletta.