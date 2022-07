C’è anche un andriese tra i convocati per i mondiali under 20 di atletica leggera, in programma a Cali, in Colombia, dal 1 al 6 agosto. Ci sarà Nicola Lomuscio ai nastri di partenza dei 10000 metri di marcia.

L’appuntamento iridato è quello più importante in un 2022 che ha riservato grandi soddisfazioni a Nicola Lomuscio, a partire dall’argento vinto a Muscat, in Oman, ai campionati mondiali di marcia a squadre. Tra le tante gioie ottenute nella prima metà del 2022, ci sono anche il secondo posto sui 5000 metri ai campionati italiani indoor e il record regionale sulla stessa distanza (migliorato il crono dell’olimpionico Massimo Stano), oltre al titolo tricolore della 20 km juniores. Sulla 10 km, inoltre, è giunto secondo nella rassegna tricolore e vanta il miglior crono dell’anno (41’20”) a livello nazionale.

È un’estate iridata, quella dei marciatori andriesi. Francesco Fortunato, una settimana fa, è giunto quindicesimo ai mondiali senior di Eugene, negli Stati Uniti. Adesso tocca a Lomuscio.

Appuntamento fissato per venerdì 5 agosto in Colombia: la gara del diciannovenne andriese è in programma alle ore 9.35, quando in Italia saranno le 16.35.