Sono terminati già nella mattinata di oggi, sabato, come previsto i lavori di demolizione della “spalla” del vecchio ponte in metallo su via Bisceglie ad Andria. Proseguono a ritmo serrato le opere per l’interramento della ferrovia.

Domenica sera, a partire dalle ore 22, la strada sarà chiusa per consentire la posa dei new jersey a centro strada e poi riaprirla con il senso unico solo per i veicoli in entrata così come previsto nelle ordinanze degli scorsi giorni. La riapertura completa è prevista attorno a metà settembre.