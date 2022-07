Casacche verdi, guanti, pinze e bustoni: sono loro, i volontari di 3Place che da un po’ di tempo hanno intrapreso numerose attività di sensibilizzazione e pulizia ambientale.

Negli ultimi giorni sono tornati in azione con ulteriori clean up in zona Villa Comunale, lì dove centinaia di giovani si riversano, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, per fare attività fisica o trascorrere del tempo nel polmone verde della città.

Numerosi i volontari che vi hanno partecipato, insieme a tanti giovani e bambini accompagnati dai loro genitori e nonni. Tutti con un solo obiettivo: prendersi cura del proprio pianeta, l’unico.

«Alle 17 abbiamo iniziato la raccolta e subito ci siamo accorti che la situazione era pessima», sottolineano i ragazzi dell’associazione in un post di Facebook. In circa due ore di pulizia sono stati riempiti dodici sacchi pieni di cartacce, plastica, e cocktail. L’azione di clean up è stata complessa, i rifiuti erano sparpagliati a causa del vento.

Al termine dell’azione momenti di convivialità per quanti hanno partecipato.