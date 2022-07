Paura nel tardo pomeriggio alla periferia di Andria. In una abitazione di via Terenzio, nei pressi di via Vecchia Barletta, si è sviluppato un incendio che ha provocato tanto fumo, ben visibile anche a distanza e molti danni. Nessuno era presente all’interno dell’abitazione anche se, allertati dai vicini, sul posto si sono precipitati padre e figlio rimasto ferito a causa del tentativo di domare le fiamme con un estintore. Piccole ustioni che ne hanno reso necessario il trasporto in ambulanza, da parte di una equipe sanitaria del 118 di Andria, al “Bonomo” per medicazioni ed accertamenti. Sul posto l’arrivo anche dei vigili del fuoco per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area. A provocare le fiamme potrebbe esser stato il cortocircuito di un elettrodomestico ma questo sarà un elemento al vaglio degli inquirenti.