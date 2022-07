«Sono contentissima del risultato raggiunto, anche in questo contesto nazionale. Con gli assessori Di Bari e Troia – spiega il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – abbiamo partecipato attivamente all’iniziativa ALI, riscuotendo tante attestazioni di consenso e apprezzamento per il lavoro che stiamo facendo nella nostra Comunità». Lo ha scritto in una nota il primo cittadino dopo aver appreso in maniera ufficiale della individuazione di Andria per l’edizione 2023 degli Stati Generali della Bellezza.

«Ho lanciato l’idea degli stati generali qui, nella nostra Andria, nella città federiciana. Sindaci di tutta Italia e amministratori locali al turismo e alla cultura saranno nella nostra terra, con i rappresentanti del governo. Una grande operazione, sono commossa e ringrazio i vertici ALI per la fiducia accordatami. Sarà una bellissima tappa!».