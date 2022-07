L’Under 15 maschile della Fidelis Andria Handball parteciperà dal 5 al 9 luglio alle finali nazionali Under 15, l’appuntamento estivo che si tiene sui campi di Misano Adriatico, Riccione e Rimini.

Dopo il prestigioso 14^ posto a livello nazionali della formazione Under 17 nelle finali nazionali Under 17 tenutesi in Veneto lo scorso 15-19 giugno, la società andriese è pronta ad affrontare per la seconda volta stagionale questa esperienza a livello nazionale.

Le parole di coach Colasuonno: ”Siamo pronti per affrontare per la terza volta in un anno l’esperienza delle finali nazionali. Lo scorso anno con l’Under 15 e quest’anno ci siamo ripetuti con Under 17 e nuovamente con l’Under 15. Questo significa che il nostro lavoro a livello giovanile sta dando i suoi frutti e continueremo a lavorare sempre di più per far sì che ogni anno si possa lottare per partecipare costantemente alle finali nazionali. Ovviamente non sarà facile, ma ce la metteremo tutta. Per quanto riguarda queste finali nazionali, invece, a inizio stagione non avremmo mai pensato di raggiungere le Finals Under 15. La nostra squadra è composta quasi totalmente da ragazzini Under 13, alcuni dei quali al loro primo anno di pallamano. L’aver raggiunto queste finali è il frutto di un lavoro mirato e scrupoloso che ha dato già i suoi primi risultati, ma questo gruppo dovrà capire che la strada da percorrere è ancora molto lunga e insidiosa. L’esperienza delle finali nazionali sarà un tassello importante per la crescita di un gruppo che rappresenta il futuro della nostra società e quindi sarà entusiasmante per loro misurarsi contro le migliori realtà del panorama nazionale. Incontreremo squadre che hanno un’importantissima tradizione a livello giovanile come Chiaravalle, Bolzano e Trieste, attuale campione d’Italia Under 15. Probabilmente siamo capitati nel girone più impegnativo e certamente tutte le squadre del nostro girone hanno potenzialmente le capacità fisiche e tecniche per arrivare all’atto finale della competizione. Da un lato ci fa molto piacere perché confrontarsi con i migliori è sempre molto stimolante, oltre che un’esperienza utile sotto il profilo tecnico. L’obiettivo sarà dare il meglio di noi stessi per ottenere il massimo a livello di prestazioni e di risultati, cercando di dare più minutaggio possibile a tutti i ragazzi».